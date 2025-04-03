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Склонность к математике есть только у 57% учеников матклассов

Neiry: около 43% учеников матклассов не имеют склонности к математике и IT
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Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Более 40% учеников математических классов московских школ не имеют склонностей к математике и IT, – следует из результатов своего нейроисследования, которое провела компания-разработчик теста на профориентацию Neiry. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании.

Ученики 8-х классов с математическим уклоном московских школ прошли тестирование по профориентации «Брейни» с использованием нейроинтерфейсов Neiry. Устройство считывает электроэнцефалограмму (ЭЭГ). В процессе тестирования она регистрирует состояние мозга школьника: его усталость, стресс или степень вовлеченности. Одновременно с этим подросток решает определенные задачи, и система оценивает его концентрацию, расслабление и способность справляться с тестами. Все это позволяет оценить его предрасположенность к разным видам деятельности.

Оказалось, только 57% имеют склонности к математике, из них 30% – к экономике, 15% – к инженерно-технической области, и только 12% к IT. Остальные 43% имеют гуманитарный склад ума.

Знание склонностей поможет в будущем не ошибиться с выбранным треком обучения. Тем не менее склонности и интересы могут меняться в течение жизни, поэтому полностью полагаться на результаты такого тестирования не стоит.

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