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В Эстонии начнется строительство укреплений на границе с Россией

ERR: Эстония осенью начнет строительство линии укреплений на границе с Россией
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Depositphotos

Осенью 2025 года Эстония начнет строительство сети защитных укреплений возле границы с Россией. Об этом сообщает эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.

Эстонские власти начнут возводить сеть защитных укреплений возле границы с РФ осенью текущего года. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

Строительные работы начнутся с возведения опорного пункта из 14 бункеров в северо-восточной части пограничной зоны и четырех бункеров на юго-востоке. Бетонные укрепления должны будут выдерживать удары артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Всего планируется построить до 600 бункеров.

По словам представителя эстонских инженерных войск подполковника Айнара Афанасьева, при строительстве бункеров будет учитываться опыт, полученный во время боевых действий на Украине.

Афанасьев уточнил, что в случае начала вооруженного конфликта эстонская армия начнет в пограничной полосе минирование территорий, а также подрыв мостов и трубопроводов.

23 марта сообщалось, что Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на €100 млн.

Эстонские депутаты не поддержали закрытие границы с РФ.

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