Компания наказывала сотрудников за использование наушников и неточную расстановку стульев

Китайскую компанию подвергли критике за «тюремные» условия работы. Как сообщает South China Morning Post, руководство наказывает сотрудников за использование мобильных телефонов и запрещает покидать рабочее место даже во время обеда.

Крупная компания по производству стоматологической продукции Super Deer, расположенная в Хэфэе, прославилась в соцсетях из-за жесткого стиля управления. Недавно в интернете появилась копия правил внутреннего распорядка компании, где говорится, что сотрудникам строго запрещено пользоваться мобильными телефонами или покидать помещения компании в рабочее время. Также работодатель настаивает на том, чтобы сотрудники заказывали еду с доставкой и ели ее на своих рабочих местах, а за несоблюдение требований может наказать нарушителей, заставив убираться в офисе.

Бывшие сотрудники Super Deer описали свой опыт работы там как «пребывание в тюрьме». По словам анонима, за работниками следили, ограничивали их во времени на посещение туалета и наказывали даже за неправильную расстановку стульев. Кроме того, компанию уличили в уклонении от уплаты взносов по социальному страхованию и незаконных увольнениях.

На прошлой неделе отдел по надзору за безопасностью труда провинции Хэфэй объявил о начале расследования. В компании пока не комментировали ситуацию.

Ранее в китайских соцсетях раскритиковали фирму, где сотрудникам выделили две минуты на поход в туалет.