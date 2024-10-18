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Растение из восточной медицины может стать основой для препарата от энцефалита

Иркутский ученый намерен сделать харитаки основой для препарата от энцефалита

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kaninw/Shutterstock/FOTODOM

Иркутский ученый Максим Хаснатинов намерен сделать применяемое в восточной медицине харитаки, точнее входящие в него растительные вещества, основой для препарата от энцефалита. Об этом пишет ТАСС.

«Экстракт растения терминалии хебула (харитаки) <…> обладает также противовирусной активностью в отношении клещевого энцефалита. Когда стали исследовать свойства этого экстракта, нам удалось выделить три химических вещества, которые обуславливают его эффективность против клещевого энцефалита», — рассказал ученый.

По его словам, экстракт был выделен после изучения веществ, содержащихся в традиционно используемых в восточной медицине травах. Результаты исследований харитаки уже запатентованы. Теперь ученые планируют провести доклинические испытания полученного на ее основе препарата.

Единственным существующим медикаментозным средством против клещевого энцефалита Хаснатинов назвал донорский иммуноглобулин, отметив, что тот обладает побочными эффектами и сохраняет свои свойства при очень узком диапазоне температур.

До этого в России распространилась тяжелая форма клещевого энцефалита.

Ранее далай-лама заявил, что восточная медицина может помочь в борьбе с COVID-19.

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