«Кит с ножом и пришельцы»: ИИ нашел сотни странных изображений в пустыне Наска

Японские ученые из Ямагатского университета использовали искусственный интеллект (ИИ) для выявления новых геоглифов в пустыне Наска в Перу. Они смогли идентифицировать более 300 ранее неизвестных изображений, созданных между 200 и 500 годами до нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Линии Наска — группа крупных рукотворных геоглифов, расположенных на площади около 440 квадратных километров в пустыне Наска.

Древние произведения искусства, вероятно, были созданы представителями доинкской цивилизации Наска. Древние творцы удаляли верхние слои пустынной гальки, чтобы сформировать причудливые изображения. Размеры некоторых геоглифов достигают нескольких десятков метров.

Впервые загадочные рисунки на земле заметили только в 1920-х годах благодаря появлению самолетов. С тех пор было найдено около 430 линий Наска.

В новом исследовании команда использовала модель ИИ, способную распознавать узоры в 20 раз быстрее человека. Нейросеть обнаружила 303 геоглифа, изображавших напоминающие пришельцев гуманоидные фигуры, домашних животных, рыб, птиц, кошек и некие ритуалы.

Самым странным оказалось 22-метровое изображение существа, похожего на вооруженную ножом косатку.

Новое исследование помогло выявить существенные различия между двумя основными типами линий Наски: рельефными геоглифами, которые меньше и сложнее, и линейными геоглифами, которые покрывают большую площадь и используют больше прямых линий.

Работа показала, что большинство известных рельефных геоглифов (82%) изображают людей или домашних животных, тогда как большинство линейных геоглифов (64%) изображают диких животных, таких как птицы и киты.

Кроме того, команда заметила, что рельефные изображения были ближе к историческим тропам, что предполагает, что они предназначались для всеобщего обозрения.

Однако их линейные аналоги были равномерно распределены относительно друг с друга. Это намекает на то, что они были «вероятно построены и использовались на уровне сообщества для ритуальных действий», отметили исследователи.

