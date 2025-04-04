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В России завершилась работа над огранкой самого крупного бриллианта в истории

«Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории РФ
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«Алроса»

Алмазодобывающая компания «Алроса» закончила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании уточнили, что вес бриллианта составляет более 100 карат. Бриллиант редкого цвета Vivid Yellow назвали «Новое солнце», как «отражение истории сверхкрупного алмаза насыщенного медово-золотистого цвета», добытого на арктическом россыпном месторождении Эбелях.

В компании отметили, что над созданием уникального бриллианта трудились 15 лучших специалистов в России. Огранка «Нового солнца» заняла более двух лет. В «Алроса» добавили, что создание бриллианта стало новой ступенью развития российской школы огранки драгоценных камней, признанной эталоном во всем мире.

До этого начальник управления корпоративных финансов «Алроса» Сергей Тахиев заявлял, что ожидает спрос на алмазы в следующем году и рост цен на них. По его словам, камней больше не становится, а цикл сокращения запасов в огранке идет уже два года с переменным успехом.

Ранее в России добыли особо крупный алмаз ювелирного качества.

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