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«Спартаку» предрекли потерю очков в матче с «Ростовом»

Экс-игрок Гранат считает, что «Спартак» может потерять очки в игре с «Ростовом»
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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» может потерять очки в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Такое мнение в комментарии «Чемпионату» выразил бывший защитник красно-белых Владимир Гранат.

«Ростовчане играют дома, и «Спартак» опять может потерять очки, ведь шансы на победу 50 на 50. Впереди еще достаточно матчей, но потеря очков еще дальше отодвинет «Спартак», тем более если «Краснодар» выиграет свой матч», — считает Гранат.

Он заметил, что вряд ли можно уверенно говорить о возможной победе «Ростова». Вместе с тем он припомнил ничью «Спартака» в Грозном с «Ахматом», пояснив, что эта осечка не лишает москвичей статуса фаворита.

В настоящее время в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набравший после 22 туров 49 очков. Вторым с отставанием на три балла идет петербургский «Зенит», замыкает тройку «Спартак» — у него 44 очка.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее сербский футболист согласился с Кокориным, назвавшим РПЛ «говном».

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