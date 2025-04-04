Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры допроса военного, готовившего теракт

ФСБ опубликовала кадры допроса готовившего теракт в военном общежитии

Центр общественных связей ФСБ показал видео допроса военнослужащего Минобороны России, который, по данным ведомства, должен был по заданию украинской стороны подготовить взрыв в общежитии для курсантов военных вузов в Московской области. Кадры опубликовало агентство ТАСС.

На видео с признательными показаниями он рассказал, что планировал заложить взрывное устройство в автомобиль для курсантов.

«Находясь на лечении в воинской части, продолжал общение с куратором с Украины, по заданию которого планировал теракт в машине курсантов», — рассказал подозреваемый.

Он отметил, что куратор проинформировал его о том, где находится тайник со взрывчаткой. Злоумышленник был задержан при попытке изъять содержимое тайника.

По данным Следственного комитета, подозреваемый является участником запрещенного в России террористического сообщества. На допросе он признался, что украинские кураторы обещали ему эвакуировать его детей в западные страны.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, как иностранные спецслужбы вербуют подростков для терактов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами