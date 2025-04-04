Появились кадры допроса военного, готовившего теракт

Центр общественных связей ФСБ показал видео допроса военнослужащего Минобороны России, который, по данным ведомства, должен был по заданию украинской стороны подготовить взрыв в общежитии для курсантов военных вузов в Московской области. Кадры опубликовало агентство ТАСС.

На видео с признательными показаниями он рассказал, что планировал заложить взрывное устройство в автомобиль для курсантов.

«Находясь на лечении в воинской части, продолжал общение с куратором с Украины, по заданию которого планировал теракт в машине курсантов», — рассказал подозреваемый.

Он отметил, что куратор проинформировал его о том, где находится тайник со взрывчаткой. Злоумышленник был задержан при попытке изъять содержимое тайника.

По данным Следственного комитета, подозреваемый является участником запрещенного в России террористического сообщества. На допросе он признался, что украинские кураторы обещали ему эвакуировать его детей в западные страны.

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