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Поддельное сливочное масло обнаружили в магазинах «Дикси» и «Магнит»

Известия: эксперты нашли поддельное сливочное масло в Дикси и Магните
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Depositphotos

Лабораторные исследования проб молочной продукции, проведенные в 2024 году специалистами Россельхознадзора, показали 13,09% не соответствующей заявленному производителем составу продукции, пишет газета «Известия».

Как пишет газета, в составе некоторых продуктов нашли запрещенные компоненты. Больше всего подделок нашли в сливочном масле, в котором не соответствующей стандартам качества оказалась четверть продукции. Производители фальсификата находились на территории десяти российских регионов.

Пробы отбирали в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф», «Сезон» и ряде других. В каких именно торговых точках присутствовала некачественная продукция, не уточняется.

Во второй половине марта пресс-служба Россельхознадзора сообщила о резком росте поставок сливочного масла в Россию из Аргентины в 2025 году. Рост составил 5,6 раза, с 371 до 2000 тонн. Импорт этой продукции из Уругвая увеличился год к году почти вдвое.

Как отметили в ведомстве, с начала года в Россию поступила 1000 тонн уругвайского масла, а еще 2000 тонн в страну ввезли из Ирана, откуда поставки в 2024 году вообще не осуществлялись.

Ранее россиянам рассказали, как не отравиться поддельным сливочным маслом.

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