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Россиянин избил женщину-волонтера и ее племянницу, готовивших гумпомощь для зоны СВО

В Подмосковье мужчина избил женщину и подростка, готовивших гумпомощь для СВО
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Depositphotos

В Подмосковье местный житель избил женщину-волонтера и ее 16-летнюю племянницу, которые готовили гуманитарную помощь для отправки в зону СВО. Об этом сообщает информационный центр СК России.

По версии следствия, все случилось 31 марта в городе Мытищи. Мужчина напал на улице на женщину и ее племянницу-подростка, которые готовили гуманитарную помощь для дальнейшей отправки в зону СВО. Агрессор избил их — причина случившегося не уточняется.

В результате у девушки-подростка диагностировали сотрясение головного мозга, а у женщины многочисленные ушибы, в том числе на лице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил принять меры к аресту нападавшего. Исполнение распоряжения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее предприниматели жестоко избили волонтера СВО на парковке и попали на видео.

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