Впервые опубликовано видео удара по вертолету во время марша «Вагнера» на Москву

Воевода опубликовал видео удара «Вагнера» по Ка-52 во время марша на Москву

Военный блогер и летчик Алексей Воевода в своем Telegram-канале впервые опубликовал видео удара ЧВК «Вагнер» по вертолету Ка-52 во время марша на Москву в июне 2023 года.

На кадрах видна колонна военной техники, над которой летает вертолет. Со стороны колонны вылетает ракета, она попадает в вертолет, тот загорается и падает. Воевода отметил, что на видео видно начало работы системы катапультирования — отстрел лопастей вертолета.

«К сожалению, высоты не хватило. Изначально, явно тянули на вынужденную (посадку, — «Газета.Ru»)», — добавил летчик.

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент РФ Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину». В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Лукашенко заявил, что Пригожин во время мятежа стремился завладеть ядерным оружием.