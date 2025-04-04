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ВОЗ опровергла появление в РФ вируса, вызывающего кровавый кашель

ВОЗ опровергла информацию о появлении в РФ вируса, вызывающего кровавый кашель
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Shutterstock/FOTODOM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию о появлении в РФ нового вируса, вызывающего кашель с кровью. С соответствующим заявлением выступил для ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

«Было проведено расследование, в том числе лабораторно подтвержденное, о том, что данные пять случаев в Москве и Московской области являлись пневмонией, вызванной микроплазменной инфекцией», — рассказал он.

О появлении неизвестного вируса с такими симптомами 29 марта сообщал Telegram-канал SHOT.

В материале канала не приводилось конкретной информации о количестве заболевших и госпитализированных людей. Но, по информации журналистов, случаи заражения носили не единичный характер. У всех пациентов наблюдался одинаковый набор симптомов. Сначала они жаловались на слабость и ломоту, но уже через несколько дней у людей не остается сил даже на то, чтобы встать с кровати.

По словам самих заболевших, после осмотра медики назначали им тесты на коронавирус и грипп. Однако результаты анализов были отрицательными.

Ранее десятки россиян подхватили неизвестный вирус в Турции.

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