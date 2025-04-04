Правнук Сталина отказался идти на парад Победы в Москве

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили не собирается идти на столичный парад 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сам заявил в беседе с РИА Новости.

Мужчина отметил, что 9 мая у него «нет никаких планов». Джугашвили добавил, что и в акции «Бессмертный полк» он не собирается участвовать.

Яков Джугашвили родился в 1972 году в Тбилиси в семье военного и историка Евгения Джугашвили. По последним известным данным, сейчас мужчина живет в столице и занимается общественной деятельностью.

До этого заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что уже более 10 тыс. москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус в рамках 80-й годовщины Победы. Волонтеры сначала проходят онлайн-курс, где их обучают основам добровольческой деятельности, истории Великой Отечественной войны и рассказывают о ее героях. Затем знания проверяют и дополняют эксперты на очных занятиях. Например, слушателей знакомят с правилами командной работы.

Ранее две новые версии классических военных песен записали в рамках проекта «Музыка Победы».