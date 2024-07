Развеян миф о пользе умеренного потребления алкоголя

Ученые из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории установили, что умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь и не укрепляет здоровье. Результаты исследования опубликованы в Journal of Studies on Alcohol and Drugs (JSAD).

Канадские ученые проанализировали 107 ранее опубликованных исследований, в которых рассматривалась связь между количеством употребляемого алкоголя и продолжительностью жизни. Они пришли к выводу, что алкоголь в любых количествах не способствовал увеличению продолжительности жизни и укреплению здоровья.

Ведущий автор исследования Тим Стоквелл объяснил, что исследования, результаты которых свидетельствуют о пользе умеренного потребления спиртных напитков, в основном сосредоточены на пожилых людях и не учитывают образ жизни добровольцев в целом. По словам ученого, многие люди бросают пить из-за уже возникших проблем со здоровьем. При этом в исследованиях такие участники попадают в категорию непьющих и сопоставляются с испытуемыми, на физическое благополучие которых алкоголь не оказал значимого негативного влияния.

В действительности спиртные напитки повышают риск развития рака и болезней сердца у всех людей. Стоквелл уточнил, что по этой причине ни одна крупная организация здравоохранения не установила полностью «безопасную» или рекомендуемую норму потребления алкоголя.

