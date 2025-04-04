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Боец СВО, ампутировавший себе раненую ногу, вернулся домой в Якутию

В Якутии встретили бойца СВО Федорова, который ампутировал себе раненую ногу
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ulus.media.ru

В Горном районе Якутии встретили бойца Александра Федорова, который в зоне проведения специальной военной операции (СВО) мужественно отрезал себе раненую ногу, чтобы выжить. Об этом сообщает Ulus.Media.

В селе Бясь-Кюель военного встретили друзья, земляки, однополчане и администрация населенного пункта.

14 ноября стало известно, что российский солдат из Якутии 17 дней провел в окопе в зоне СВО и отрезал себе ногу ножом, чтобы спастись. Журналист Евгений Лисицын опубликовал видео, на котором запечатлен боец. Он рассказал, как у него в окопе загноилась нога. Чтобы не допустить дальнейшего заражения крови, конечность пришлось ампутировать, но сослуживцы военного побоялись это сделать. Тогда мужчина вколол себе последнюю ампулу обезболивающего и сам взялся за нож. В итоге он отрезал конечность выше колена.

В октябре доброволец Дарио Ристич, который сражался на стороне России в зоне спецоперации, рассказал о том, как ему удалось выжить. Боец провел семь дней без воды и еды, ему пришлось самостоятельно ампутировать перебитую осколками ногу. Затем его нашли военные Вооруженных сил РФ и эвакуировали.

Ранее боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с Богом.

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