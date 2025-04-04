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На Украине заявили, что договор по недрам с США не должен мешать евроинтеграции

Сибига: сделка Киева и США по недрам не должна мешать евроинтеграции Украины
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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Договор с США о полезных ископаемых не должен противоречить конституции страны и обязан отвечать принципам евроинтеграции Украины. Об этом в эфире украинского телеканала «Общественное» заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, украинские власти проводят внутренние государственные процедуры по соглашению о полезных ископаемых, соотнося параметры сделки с положениями конституции страны.

«Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам», — заявил Сибига.

Он добавил, что к анализу договора привлекут одну из самых известных юридических компаний страны, однако не упомянул ее названия.

3 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская делегация прибудет в Вашингтон в конце этой или начале следующей недели для работы над соглашением по добыче и использованию ископаемых ресурсов.

В Киеве отметили, что намерены добиваться пересмотра условий сделки, предложенных президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь глава Белого дома пригрозил Зеленскому большими проблемами, если тот откажется от сделки по полезным ископаемым.

Ранее в США призвали Запад «срочно» заключать мир с Россией по Украине.

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