В России появится единый реестр происшествий

В России к 2027 году создадут единый реестр происшествий

В России к 2027 году разработают единый реестр с информацией обо всех происшествиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабмина.

«МЧС в установленном порядке внести в правительство РФ проект акта правительства РФ об установлении порядка формирования и ведения единого государственного реестра происшествий в срок до 1 января 2027 года», — говорится в документе.

Создателем и оператором реестра выступит МЧС. Помимо прочего, специалисты будут оказывать услуги по консультации пользователей нового ресурса.

В реестре будет собрана вся информация о мерах реагирования на вызовы по происшествиям, которая будет поступать от региональных систем — 112. Отмечается, что эти данные составляют до 70% от всех происшествий в РФ.

12 февраля глава МЧС РФ Александр Куренков выступил на расширенном заседании коллегии возглавляемого им министерства. Тогда он заявил, что в 2024 году на территории страны были зафиксированы более 270 чрезвычайных ситуаций. Девять из них — федерального характера.

По словам руководителя профильного ведомства, в 2023 году число выявленных чрезвычайных ситуаций было на 11% больше.

Ранее в Генпрокуратуре РФ анонсировали проверку работы МЧС и его органов.