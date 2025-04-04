США подтвердили свою приверженность НАТО

На заседании министров иностранных дел НАТО США подтвердили свою приверженность альянсу, в то время как остальные страны пообещали увеличить свои военные расходы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, пишет РИА Новости.

До этого Рютте заявил агентству Reuters, что приверженность США альянсу является краеугольным камнем безопасности НАТО. Он опроверг слухи о возможном выводе американских войск, подчеркнув неизменность американской поддержки. Он также признал интерес Вашингтона к укреплению присутствия в других регионах мира, в том числе в Индо-Тихоокеанском бассейне.

«Нет никаких планов по выводу войск или что-то в этом роде. Мы знаем, что США полностью привержены НАТО», — заявил глава организации.

Накануне Рютте охарактеризовал конфликт на Украине как глобальный, указав на поддержку России со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио усомнился в способности членов НАТО выполнять обязательства в будущем.