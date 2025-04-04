Путин встретился с главой Минкульта Любимовой

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Любимова рассказала Путину о модернизации музеев и библиотек, развитии кинематографических студий в Донецкой и Луганской народных республиках, а также сотрудничестве с Минпромторгом по оснащению детских школ искусств российскими музыкальными инструментами.

25 марта Путин на заседании Совета по культуре и искусству поручил Минкультуры проработать вместе с Минфином идею направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации. Также Путин предложил обсудить вопрос передачи книжной отрасли министерству культуры РФ. В настоящее время отрасль книгопечатания находится в ведении Минцифры РФ.

Ранее Путин указал на необходимость убрать архаичные и устаревшие курсы из вузовских программ.