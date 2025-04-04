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Генсек НАТО заявил о круглосуточной работе США над урегулированием конфликта на Украине

Рютте: США день и ночь работают над мирным урегулированием на Украине
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Valentyn Ogirenko/Reuters

США круглые сутки работают над тем, что урегулировать конфликт на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав МИД стран альянса. Его слова приводит РИА Новости.

Рютте отметил, что мирного соглашения по Украине пока нет и даже нет прекращения огня.

«Американцы день и ночь работают, чтобы этого достичь», — подчеркнул он.

Генсек добавил, что союзники по НАТО только за первые три месяца 2025 года оказали Украине военную помощь на €20 млрд.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина активно сотрудничают с американскими властями для урегулирования конфликта. Он отметил, что завершение боевых действий — это «вопрос человечности» и призвал к срочным мерам для прекращения огня.

За день до этого специальный представитель американского президента Кит Келлог выразил уверенность, что боевые действия на Украине приближаются к завершению, однако отметил, что для этого Москва и Киев должны сначала достичь взаимных соглашений.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что Трамп спас мир от мировой войны.

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Переговоры о мире на Украине
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