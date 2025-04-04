Жительницу Удмуртии задержали за поддержку захвата заложников в волгоградской колонии

В Удмуртии местную жительницу задержали по подозрению в оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным пресс-службы, 36-летняя жительница села Ягул опубликовала в интернете материалы, в которых поддерживала причастных к захвату заложников в исправительной колонии в Волгоградской области. Также она размещала призывы к расправе над сотрудниками правоохранительных органов.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Расследование продолжается.

До этого в Абакане задержали подростка по подозрению в публичной пропаганде терроризма. По версии следствия, в декабре 2024 года молодой человек разместил в запрещенной в России социальной сети видеоролики, содержащие пропаганду деятельности террористической организации, которая запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

Ранее в Москве по обвинению в пособничестве террористам арестовали шесть человек, среди обвиняемых — девушка 2007 года рождения.