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Глава МИД Ватикана побеседовал с Лавровым

Глава МИД Ватикана обсудил пути разрешения конфликта на Украине с Лавровым
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Depositphotos

Секретарь Ватикана по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер обсудил пути разрешения конфликта на Украине с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Отмечается, что в ходе встречи представитель Католической церкви подчеркнул, что в Ватикане готовы продолжить усилия по обмену пленными.

«Диалог был посвящен общим темам мировой политики, особое внимание было уделено ситуации с войной на Украине и некоторым инициативам, направленным на прекращение военных действий», — сообщили в Ватикане.

13 февраля в МИД России заявили, что РФ открыта к продолжению конструктивного диалога с Ватиканом по Украине.

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников отметил, что российско-ватиканское сотрудничество уже привело к конкретным результатам, например, воссоединение детей, эвакуированных из зоны боев, с их родственниками и законными представителями как в России, так и на Украине.

Ранее Москалькова рассказала о роли Ватикана в возвращении раненых военных с Украины.

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