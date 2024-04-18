Ученые выяснили, как здоровый образ жизни влияет на качество секса

Финские ученые из Университета Турку изучили взаимосвязь между здоровым образом жизни (ЗОЖ) и удовлетворением от секса. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sexual Medicine (JSM).

Специалисты проанализировали данные 10671 жителя Финляндии, собранные за девять лет. Участники прошли серию опросов, в ходе которых описали свое отношение к физическим упражнениям, соблюдению диеты, употреблению алкоголя и курению. Также добровольцы поделились, насколько они довольны своей интимной жизнью.

Исследователи обнаружили, что ведущие более здоровый образ жизни люди чаще говорили о большем удовольствии от секса. В целом, сторонники упражнений, полезного питания и отказа от спиртного и табака набрали в среднем на 0,2 балла в рейтинге сексуального удовлетворения по сравнению с теми, кто избегал ЗОЖ.

При изучении роли отдельных аспектов здорового образа жизни выяснилось, что хорошие впечатления от секса значительно связаны с тем, насколько умеренно человек употребляет спиртное.

Ученые надеются, что перспектива улучшения сексуальной жизни мотивирует больше людей завести полезные привычки и отказаться от пагубных увлечений.

Ранее исследователи назвали пользу от невербального общения во время секса.