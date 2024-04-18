Ученые обнаружили, что экстракт черники улучшает когнитивные способности

Ученые из Редингского университета в Великобритании обнаружили, что экстракт черники улучшает эпизодическую память, скорость реакции и исполнительную функцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие здоровые люди в возрасте от 68 до 75 лет без никотиновой и алкогольной зависимости. Они были разделены на пять групп. Испытуемые из первой группы ежедневно употребляли капсулы, содержащие 111,0 мг экстракта черники. Для участников второй, третьей и четвертой группы дозировка была увеличена до 222,0 мг, 444,0 мг и 888,0 мг соответственно. Добровольцы из пятой группы принимали капсулы-плацебо, по внешнему виду ничем не отличающиеся от капсул с экстрактом.

По истечении пяти недель, отведенных для эксперимента, ученые оценили когнитивные способности участников с помощью специальных тестов. Отмечается, что внимание, память, скорость реакции и другие навыки тестировались сразу после приема капсулы, а также через два, четыре и шесть часов.

Результаты показали, что экстракт дикой черники в низких дозировках (222 мг, 444 мг и 111 мг) способствовал повышению скорости реакции и исполнительной функции, а также улучшению эпизодической памяти по сравнению с плацебо. Также у участников первой, второй, третьей и четвертой групп диастолическое и систолическое артериальное было ниже, чем у тех, кто принимал имитацию экстракта.

Исследователи предположили, что такой полезный эффект был обусловлен высоким содержанием в экстракте черники флавиноидов. Это вещества, относящиеся к классу растительных полифенолов. Флавоноиды улучшает мозговой кровоток и когнитивные способности за счет увеличения поступления в мозг полезных метаболических субстратов. Это позволяет минимизировать возрастное снижение когнитивных функций у здоровых пожилых людей. Чтобы выяснить, может ли экстракт черники принести пользу людям с когнитивными нарушениями, нужны дополнительные исследования.

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