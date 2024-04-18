Низкая калорийность рациона замедляет старение, доказали ученые

Ученые из Пенсильванского государственного университета подтвердили, что ограничение калорийности рациона замедляет укорачивание теломер — концевых участков хромосом. Укорочение теломер в настоящее время считается важнейшим фактором, ускоряющим клеточное старение. Результаты научной работы опубликованы в журнале Aging Cell.

В исследовании приняли участие 175 добровольцев. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и измерили у них длину теломер — особых ДНК-белковых структур на концевых участках хромосом. Теломеры выполняют защитную функцию — они обеспечивают разделение хромосом и предотвращают их «склеивание» друг с другом. «Слипание» хромосом грозит перемещением генов и мутациями, которые могут привести, в том числе, к онкологическим заболеваниям.

После завершения подготовительного этапа участников разделили на две группы. Первая группа в течение двух последующих лет должна была придерживаться своего обычного рациона питания. Участников из второй группы проинструктировали соблюдать дефицит калорий. При недостаточной энергетической ценности рациона организм вынужден обращаться к запасам энергии, которые уже накоплены в теле в виде жира.

По завершении периода диетического вмешательства длина теломер участников была оценена повторно. Оказалось, что при условии ограничения калорийности рациона они укорачивались медленнее. Ученые объяснили, что длина теломер отражает то, насколько быстро стареют клетки в организме человека. Это значит, что дефицит калорий может фактически увеличивать продолжительность жизни и сохранять молодость.

Дело в том, что при расходовании энергии внутри клетки образуются отходы, накопление которых вызывает окислительный стресс. Это особая форма повреждения клеток, которая также может нарушать целостность ДНК. Вследствие ограничения калорийности отходов образуется меньше и клетка не разрушается так быстро.

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