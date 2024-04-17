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Ученые научились сращивать плазмой сломанные кости

PLOS One: обработка плазмой сделала зажившие кости в 3,5 раза прочнее

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Olivier Guaitella

Японские ученые из Осакского университета разработали метод быстрого заживления переломов с помощью плазменного облучения. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Технологию опробовали на лабораторных крысах, которые перенесли переломы лап двух видов — обычные и более тяжелые со смещением костей. Затем места травм некоторых животных подвергли воздействию холодной плазмы под давлением в одну атмосферу.

Как показали эксперименты, облучение ионизированным газом почти никак не сказалось на заживлении легких переломов, но ускорило восстановление костей при переломах со смещением. Прочность заживших участков у получавших плазменное лечение грызунов оказалась в 3,5 раза выше, чем у крыс из контрольной группы.

Кроме того, лабораторное изучение показало, что облучение их плазмой в течение 5-15 секунд увеличивает активность белка, отвечающего за преобразование преостеобластов в остеобласты — молодые клетки костной ткани, которые синтезируют межклеточное вещество.

По словам ученых, открытый ими метод позволит людям с переломами костей быстрее выздоравливать и возвращаться к обычной жизни.

Ранее исследователи создали первый в своем роде антибактериальный гидрогель для лечения незаживающих ран.

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