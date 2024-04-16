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Тренировки блокируют особые «стрессовые сигналы» в мозге, выяснили ученые

JACC: тренировки предотвращают болезни сердца, блокируя особые сигналы стресса

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Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) обнаружили, что физическая активность снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний путем блокировки специфических мозговых сигналов, связанных со стрессом. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Чтобы выявить механизмы, лежащие в основе способности физической активности предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, ученые проанализировали содержание медицинских карт 50359 добровольцев. Отмечается, что подгруппу из 774 участников исследования также попросили предоставить информацию о своем образе жизни и пройти обследование мозга. При оценке различных аспектов анатомии и функционирования мозга использовались методы нейровизуализации.

После получения необходимой информации ученые приступили к десятилетнему наблюдению за участниками. За это время у 12,9% испытуемых развились сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые подсчитали, что у физически активных участников риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 23% ниже. Оказалось, что люди с более высоким уровнем подвижности демонстрировали тенденцию к снижению мозговой активности, связанной со стрессом. Известно, что стресс провоцирует гипертонию и снижает эластичность артерий. Такие нежелательные изменения могут привести к ухудшению сердечной и сосудистой функции.

Блокировка особых стрессовых сигналов в мозге также коррелировала с улучшением функционирования префронтальной коры — части мозга, отвечающей за формирование исполнительной функции.

Ранее выяснилось, что тренировки расщепляют особые «молекулы старения».

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