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Названа лучшая диета от стресса для людей от 40 до 50 лет

NRP: средиземноморскую диету связали с меньшим стрессом в среднем возрасте

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Shutterstock

Средиземноморская диета связана с меньшим уровнем стресса у людей в возрасте от 42 до 50 лет. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research and Practice (NRP).

Ученые проанализировали данные 1656 мужчин и женщин в возрасте от 42 до 50 лет из городских и сельских регионов Южной Кореи. Люди с экстремально низким или высоким потреблением энергии были исключены из опроса о питании и стрессе.

Приверженность средиземноморской диете оценили по шкале MTD. Балл был выше, если человек ел больше овощей, цельного зерна, картофеля, фруктов, бобовых и рыбы. Мужчины и женщины с самыми высокими показателями MTD имели на 41% и 39% меньше шансов на сильный стресс.

Социально-экономический статус, возраст, индекс массы тела, уровень образования, статус курения и уровень физической активности были учтены исследователями.

Приверженность средиземноморской диете может способствовать здоровому старению, в том числе психическому, поколения бэби-бумеров.

До этого врач рассказал, что средиземноморская диета — лучшее питание для долголетия. Адаптировать под российские продукты ее можно, заменив морскую рыбу на озерную.

Ранее ученые выяснили, кому надо проверяться на рак простаты каждые пять лет.

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