Камчатские ученые выяснят, как влияет человек на сахалинских сивучей

На Сахалине ученые из Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга проводят исследования антропогенного воздействия на краснокнижных сивучей в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». Об этом пишет «Российская газета».

По словам младшего научного сотрудника лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ Егора Васюкова, Невельск — где проходят исследования — является одним из трех мест в мире, где сивучи обитают в городской зоне. Остальные два — Петропавловск-Камчатский и Сиэтл (США). По оценкам, в Невельске проживает около двух тысяч сивучей.

Ученые утверждают, что городская среда не является благоприятной для сивучей, их поведение требует дополнительного изучения для решения проблем, связанных с воздействием человека на них.

Специалисты следят за сивучьими популяциями при помощи бинокля и фотоаппарата. Они регистрируют погодные условия, фиксируют обстановку на море, делают панорамные снимки лежбищ. Далее проводится подсчет на компьютере и регистрация меченых животных для отслеживания их перемещений и участия в размножении.

Егор Васюков рассказал, что важно изучить влияние морского туризма на сивучей, так как животных ежедневно беспокоят на лодках и катерах. Ученые также собирают информацию о численности сивучей, их миграционных маршрутах и адаптации к городской среде. Некоторые особенности адаптации включают использование нетипичных мест для отдыха и привыкание к присутствию людей, что может привести к потере страха.

Сивуч — это крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, единственный современный вид рода сивучей, также известен как северный морской лев Стеллера. Размеры половозрелых самцов варьируют в пределах 300—350 см, а масса колеблется от 500 до 1000 кг. Самки гораздо мельче самцов, длина их тела доходит до 260 см, а масса в среднем составляет 350 кг.

Ранее на Сахалине спасли сивуча, который три дня провел на берегу.