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Стало известно, из-за каких «полезных» продуктов можно набрать вес

Daily Mail: злоупотребление растительным молоком может вызвать набор веса

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Shutterstock

Дипломированные диетологи Кимберли Гомер, Шери Бергер и Елена Уилер рассказали, что злоупотребление орехами, растительным молоком и закусками с искусственными подсластителями может привести к потере контроля над аппетитом и увеличению веса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Диетолог Гомер отметила, что многие люди, желающие сбросить вес, не отслеживают количество съеденных орехов. Миндаль, фундк, кешью и другие орехи богаты полезными нутриентами, однако в них достаточно много калорий и жиров. Эксперт уточнила, что небольшая чашка миндаля по энергетической ценности может превышать плитку шоколада, поэтому к перекусыванию орехами стоит относиться с осторожностью.

По этой же причине Елена Уилер не рекомендует увлекаться растительными заменителями коровьего молока. Чтобы улучшить вкус продукта, производители могут добавлять в него слишком много сахара. К тому же растительные аналоги молока зачастую изготавливаются из орехов, чем обусловлено высокое содержание в них жиров.

По мнению эксперта в области питания Шери Бергер, количество закусок с сахарозаменителями в рационе также стоит ограничить. Дело в том, что при употреблении «диетических» продуктов у многих людей возникает желание съесть больше. Также искусственные подсластители в протеиновых батончиках, низкокалорийном мороженом и других видах «полезной» пищи могут нарушать естественное восприятие голода и провоцировать усиление аппетита.

Ранее были названы опасные продукты, от употребления которых лучше отказаться.

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