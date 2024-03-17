Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван первостепенный фактор качественного сна

Daily Mail: режим сна для здоровья важнее, чем его продолжительность

close
100%
Shutterstock

Специалист по физиологии сна из Королевского колледжа в Лондоне Гай Медоуз рассказал Daily Mail, что отход ко сну и пробуждение в одно и то же время — важнейший фактор качества сна. Продолжительность ночного отдыха при этом имеет второстепенное значение.

Медоуз уточнил, что в стремлении к восьмичасовому регулярному сну нет ничего плохого. Однако режим ночного отдыха более важен для обеспечения его качества. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из университета Монаша в Мельбурне, Гарвардской медицинской школы и университета Манчестера.

Изучив специфику сна 60 тысяч участников, ученые выяснили, что у людей, которые регулярно засыпают и встают в одно и то же время, риск летального исхода от всех причин снижен на 48%. Также строгий график ночного отдыха способствовал снижению вероятности преждевременного ухода из жизни по причине ардиометаболических заболеваний (таких как инсульт и инфаркт миокарда) на 22-57%. При этом высокая общая продолжительность сна не продемонстрировала аналогичной пользы для здоровья.

Медоуз отметил, что «правильный» момент времени для отхода ко сну или пробуждения может варьироваться в пределах одного часа. Это значит, что пробуждение между 7:00 и 8:00 считается регулярным, а в период с 7:00 до 10:00 — нет.

Ранее стало известно, как правильно восполнять недостаток сна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами