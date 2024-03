Молодые женщины стали чаще болеть раком груди, выяснили ученые

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что за последние два десятилетия заболеваемость раком молочной железы среди женщин моложе 50 лет значительно возросла. Результаты исследования опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association) Network Open.

Исследовательская группа проанализировала данные более 217 тысяч женщин в США, у которых был диагностирован любой тип рака молочной железы (РМЖ) с 2000 по 2019 год. В 2000 году заболеваемость раком молочной железы среди женщин в возрасте от 20 до 49 лет составляла около 64 случаев на 100 тысяч человек. В течение следующих 16 лет этот показатель медленно рос, увеличиваясь примерно на 0,24% в год. К 2016 году РМЖ проявлялся примерно у 66 женщин из 100 тысяч.

По завершении 2016 года по причинам, которые исследователи пока не изучили, темпы заболеваемости РМЖ выросли на 3,76%. К 2019 году в среднем уже у 74 молодых женщин из 100 тысяч диагностировали это заболевание. Исследователи также выяснили, что рост заболеваемости был почти полностью обусловлен увеличением числа опухолей, положительных к рецепторам эстрогена. Этот тип рака груди является гормонозависимым — развивающимся под воздействием женских гормонов.

Кроме того, ученые обнаружили существенные различия в вероятности развития рака молочной железы в зависимости от года рождения. В частности, у женщин 1990 года рождения риск появления этого заболевания был на 20% выше по сравнению с женщинами, рожденными на пять лет позже.

Ранее ученые выявили новые гены, участвующие в развитии миомы матки.