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Молодые женщины стали чаще болеть раком груди, выяснили ученые

JAMA: женщины моложе 50 лет стали значительно чаще болеть раком груди

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Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что за последние два десятилетия заболеваемость раком молочной железы среди женщин моложе 50 лет значительно возросла. Результаты исследования опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association) Network Open.

Исследовательская группа проанализировала данные более 217 тысяч женщин в США, у которых был диагностирован любой тип рака молочной железы (РМЖ) с 2000 по 2019 год. В 2000 году заболеваемость раком молочной железы среди женщин в возрасте от 20 до 49 лет составляла около 64 случаев на 100 тысяч человек. В течение следующих 16 лет этот показатель медленно рос, увеличиваясь примерно на 0,24% в год. К 2016 году РМЖ проявлялся примерно у 66 женщин из 100 тысяч.

По завершении 2016 года по причинам, которые исследователи пока не изучили, темпы заболеваемости РМЖ выросли на 3,76%. К 2019 году в среднем уже у 74 молодых женщин из 100 тысяч диагностировали это заболевание. Исследователи также выяснили, что рост заболеваемости был почти полностью обусловлен увеличением числа опухолей, положительных к рецепторам эстрогена. Этот тип рака груди является гормонозависимым — развивающимся под воздействием женских гормонов.

Кроме того, ученые обнаружили существенные различия в вероятности развития рака молочной железы в зависимости от года рождения. В частности, у женщин 1990 года рождения риск появления этого заболевания был на 20% выше по сравнению с женщинами, рожденными на пять лет позже.

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