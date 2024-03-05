Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Граждане развитых стран несчастнее жителей бедных государств, показало исследование

PNAS: низкий уровень счастья в развитых странах связан с неправильным питанием

close
100%
Depositphotos

Ученые из Макгиллского университета (Канада) обнаружили, что уровень счастья у людей в развивающихся и неразвитых странах выше, чем у жителей экономически благополучных государств. Это может быть связано с зависимостью от смартфонов и потреблением нездоровой пищи жителями богатых государств. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

В опросе участвовали жители 71 страны мира. Участников исследования попросили ответить, чувствуют ли они себя счастливыми и удовлетворенными жизнью. После получения необходимой информации ученые суммировали результаты опроса и составили рейтинг психологического благополучия стран. Отмечается, что в нем США заняли 29-е место, Канада — 40-е, а Великобритания — 70-е.

Психическое благополучие в широком смысле определялось как способность человека справляться со стрессом и невзгодами, а также вносить продуктивный вклад в общество.

Страны Африки и Латинской Америки набрали самые высокие баллы. Доминиканская Республика заняла первое место, а Танзания — третье. В пятерку стран с наиболее высоким показателем удовлетворенности жизнью также вошли Шри-Ланка, Панама и Малайзия. Среди «наименее счастливых» оказались Таджикистан, Узбекистан и Бразилия.

Ученые связали более низкие показатели психического благополучия в экономически благополучных странах с множеством факторов — зависимостью от смартфонов, повышенным потреблением нездоровой пищи, снижением ценности институтов семьи и брака, а также ростом числа вакансий для удаленной работы.

Ранее стало известно, у каких молодых матерей наиболее крепкое психическое здоровье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами