Граждане развитых стран несчастнее жителей бедных государств, показало исследование

Ученые из Макгиллского университета (Канада) обнаружили, что уровень счастья у людей в развивающихся и неразвитых странах выше, чем у жителей экономически благополучных государств. Это может быть связано с зависимостью от смартфонов и потреблением нездоровой пищи жителями богатых государств. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

В опросе участвовали жители 71 страны мира. Участников исследования попросили ответить, чувствуют ли они себя счастливыми и удовлетворенными жизнью. После получения необходимой информации ученые суммировали результаты опроса и составили рейтинг психологического благополучия стран. Отмечается, что в нем США заняли 29-е место, Канада — 40-е, а Великобритания — 70-е.

Психическое благополучие в широком смысле определялось как способность человека справляться со стрессом и невзгодами, а также вносить продуктивный вклад в общество.

Страны Африки и Латинской Америки набрали самые высокие баллы. Доминиканская Республика заняла первое место, а Танзания — третье. В пятерку стран с наиболее высоким показателем удовлетворенности жизнью также вошли Шри-Ланка, Панама и Малайзия. Среди «наименее счастливых» оказались Таджикистан, Узбекистан и Бразилия.

Ученые связали более низкие показатели психического благополучия в экономически благополучных странах с множеством факторов — зависимостью от смартфонов, повышенным потреблением нездоровой пищи, снижением ценности институтов семьи и брака, а также ростом числа вакансий для удаленной работы.

