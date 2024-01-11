В Узбекистане создали съедобную вакцину от COVID-19

Ученые в Узбекистане разработали съедобную вакцину от COVID-19 на основе томата, передает проект «Сноб», ссылаясь на публикацию в журнале Frontiers in Nutrition. Препарат получил название TOMAVAC.

Уточняется, что разработчики изменили геном клеток томата, затем было получено растение, воспроизводящее белок-антиген для борьбы с коронавирусом.

Ученые отмечают, что препарат обеспечивает двухуровневую защиту от вируса и уже прошел испытания на добровольцах. Местные СМИ сообщили, что это первая съедобная вакцина от COVID-19.

В конце декабря в Белоруссии завершили клинические испытания собственной вакцины от COVID-19. В прошлых публикациях Минздрава республики говорилось, что промышленное производство препарата планируется начать в конце 2023 — начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что университет Минздрава РФ проводит исследование вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М».