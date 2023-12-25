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Стала известна первая дата звездопада 2024 года

Первый звездопад 2024 года произойдет в ночь на 3 января

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В ночь на 3 января ожидается первый звездопад 2024 года, известный как Квадрантиды. Астрономы прогнозируют, что в течение часа можно будет увидеть до 120 метеоров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Звездопад можно наблюдать с 28 декабря по 12 января. Место вылета метеоров находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

Астрономы уточнили, что по прогнозам Международной метеорной организации, в ночь пика активности можно будет увидеть до 120 метеоров в час, что составляет примерно 1-2 метеора в минуту при ясном небе.

Наиболее подходящим временем для наблюдения звездопада считается вторая половина ночи, когда радиант потока находится наиболее высоко над северо-восточным горизонтом.

В ноябре астрономы раскрыли секрет астероида, приносящего метеорный поток Геминиды. Астероид Фаэтон диаметром пять километров уже давно озадачивает ученых. Когда небесное тело сближается с Солнцем, у него возникает хвост, похожий на хвосты комет. Когда поверхностный слой космического объекта распадается, оторвавшиеся пыль и гравий продолжают двигаться по той же орбите и при встрече с Землей порождают метеорный поток Геминиды в середине декабря.

Ранее физики выяснили, можно ли защитить Землю от астероидов ядерным оружием.

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