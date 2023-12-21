Аллерголог предупредил об опасности натуральных новогодних елок

Доктор Адриан Моррис, британский аллерголог из клиники Суррея (Surrey Allergy Clinic), рассказал Daily Mail, что перед покупкой новогоднюю елку нужно тщательно проверить на предмет наличия плесени, которая может спровоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, врач порекомендовал не хранить искусственные елки во влажной среде.

Отмечается, что на стволе и ветвях одного новогоднего дерева может находиться до 50 видов плесени. В холодном и сыром помещении, где хранятся елки перед продажей, споры быстро размножаются. Кроме того, когда после покупки дерево заносят в теплый дом или квартиру, плесень разрастается еще активнее. Некоторые штаммы безвредны для человека, а другие, такие как Aspergillus, Penicillium и Cladosporium, способны вырабатывать микотоксины. Они особенно опасны для людей, склонных к аллергическим реакциям, а также для тех, кто страдает астмой.

Человек может вдохнуть с воздухом плесневые споры, которые впоследствии осядут в бронхах и легких и спровоцируют раздражение. Другим типом реакции на плесень может быть насморк и чихание.

Доктор Моррис рекомендует тщательно осмотреть дерево перед покупкой, а затем вымыть его с использованием, например, отбеливателя. Ставить елку лучше в просторном, хорошо проветриваемом помещении. Покупка пластиковой елки также является хорошим способом профилактики аллергии. Тем не менее такое новогоднее дерево лучше хранить в сухом помещении, чтобы не спровоцировать рост плесени.

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