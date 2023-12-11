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Стало известно, какие виды алкоголя не вызывают сильное похмелье

Daily Mail: пиво и джин содержат меньше веществ, вызывающих тяжелое похмелье

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Салли Адамс, преподаватель факультета психологии здоровья из Университета Бирмингема, рассказала Daily Mail, что напитки с низким содержанием конгенеров, особых веществ, с меньшей вероятностью спровоцируют сильное похмелье.

Адамс объяснила, что разные виды напитков содержат разное количество веществ, называемых конгенерами. Их добавляют в процессе брожения, чтобы улучшить вкус, аромат и цвет напитка. Ряд исследований показал, что напитки с высоким содержанием таких веществ (например, красное вино) могут спровоцировать более сильное похмелье по сравнению с джином, пивом и водкой, в которых конгенеров мало.

Исследование, направленное на подтверждение правдивости этой теории, провели ученые из университета Брауна в Массачусетсе. Трем группам участников было предложено выпить колу без кофеина, водку или бурбон соответственно, а затем самооценить тяжесть постинтоксикационного состояния. У тех, кто пил бурбон, богатый конгенерами, самочувствие было хуже.

Еще одним веществом, которое может усугубить похмелье, является гистамин. Он содержится в сыре, мясе, рыбе, квашеной капусте и красном вине. Считается, что непереносимость гистамина связана с недостатком фермента, называемого диаминоксидазой. Поэтому употребление красного вина может вызвать головную боль и расстройства кишечника у некоторых людей.

Тем не менее отмечается, что «безопасных» алкогольных напитков не существует. Основным прогностическим фактором похмельного синдрома является количество выпитого, а не вид напитка.

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