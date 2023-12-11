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Минздрав России зарегистрировал обновленный «Спутник Лайт»

Минздрав России зарегистрировал «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом», — указали в министерстве.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что в данный момент завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора. Факт регистрации вакцины позволит производителю препарата ввести его в гражданский оборот и начать поставки по заказам российских регионов.

10 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил, что обновленная вакцина «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот на будущей неделе.

Ранее вирусолог рассказал, сколько пациентов с коронавирусом столкнулись с затяжной формой болезни.

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