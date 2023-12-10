В Норвегии состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2023 год

В норвежской столице состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2023 год. Об этом сообщает Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте на своей странице в соцсети X.

По информации пресс-службы комитета, в октябре награды была удостоена вице-президент правозащитной организации в Иране, активистка Наргиз Мохаммади «за борьбу против притеснения женщин Ирана и борьбу по продвижению прав и свобод человека».

В настоящее время женщина отбывает тюремный срок, поэтому на церемонию пришли ее дети, 17-летние близнецы Али и Киана Рахмани, которым и вручили премию.

В октябре объявили лауреатку Нобелевской премии по экономике. Награду присудили Клаудии Голдин из Гарвардского университета за исследования положения женщин на рынке труда.

Ранее физик рассказал, как нобелевский лауреат разработал лазеры на квантовых точках.