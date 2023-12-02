Ученые выяснили, как помочь младенцам быстрее освоить речь с помощью стишков и песен

Стишки, детские песенки и колыбельные помогают новорожденным быстрее освоить речь. К такому выводу пришли британские ученые из Кембриджского университета и Тринити-колледжа в Дублине. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (NatComms).

Новая работа была мотивирована желанием лучше понять, как младенцы обрабатывают речь в первый год жизни, уделяя особое внимание нейронному кодированию фонетических категорий в непрерывной естественной речи.

В исследовании участвовала группа из 50 детей в возрасте четырех, семи и 11 месяцев. В тщательно контролируемой среде младенцы сидели на стульчиках для кормления в метре от своего опекуна внутри звуконепроницаемой камеры. Каждому ребенку дали прослушать 18 детских стишков.

Чтобы понять, как мозг малышей реагировал на эти стихотворения, ученые отслеживали его сигналы с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Затем данные мозговых волн проанализировали с использованием сложного алгоритма для декодирования фонологической информации, что позволило им создать «считывание» того, как мозг младенцев обрабатывал различные звуки в стишках.

Исследователи обнаружили, что младенцы не обрабатывают отдельные звуки речи надежно до тех пор, пока им не исполнится семь месяцев. Даже в одиннадцать месяцев, когда многие дети начинают произносить свои первые слова, обработка этих звуков все еще скудна.

Кроме того, исследование показало, что фонетическое кодирование у младенцев развивается постепенно в течение первого года жизни. Считывание активности мозга показало, что обработка звуков речи у младенцев начиналась с более простых звуков, таких как губные и носовые, и по мере взросления эта обработка становилась более похожей на взрослую.

Специалисты предположили, что ритмичная речь – образец ударения и интонации в разговорной речи – имеет решающее значение для изучения языка у младенцев. Они обнаружили, что ритмичная речевая информация обрабатывается младенцами уже в возрасте двух месяцев, и эта обработка предсказывает дальнейшие речевые результаты.

Ученые отметили, что родителям важно как можно больше разговаривать со своими детьми, петь им песни и рассказывать ритмичные стишки. Это может существенно повлиять на то, как хорошо и скоро малыши смогут сами начать говорить.

«Мы считаем, что информация о речевом ритме — это скрытый клей, лежащий в основе развития хорошо функционирующей языковой системы. Младенцы могут использовать ритмическую информацию как каркас, чтобы потом добавлять к ней фонетическую информацию», — отметила соавтор исследования, профессор Уша Госвами.

Ранее ученые выяснили, что младенцы начинают учить язык еще в утробе матери.