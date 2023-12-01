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Астрономы нашли пожирающих звезды «пульсаров-пауков» в массивном скоплении

TAJ: гамма-телескоп Fermi обнаружил 300 новых нейтронных звезд

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Dr Mark Garlick//University of Warwick

Международная группа астрономов из Франции, Италии, Австралии, США и других стран нашла и внесла в каталог 300 новых нейтронных звезд. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Ученые сделали открытия благодаря наблюдениям с помощью космического гамма-телескопа Fermi. Известно, что некоторые нейтронные звезды вращаются сотни раз в секунду и называются миллисекундными пульсарами. До запуска Fermi в 2008 году человечеству было известно менее 10 подобных объектов.

Согласно выводам команды астрономов, в обнаруженном скоплении оказалось несколько «пульсаров-пауков», названных так из-за способности пожирать соседние звезды подобно тому, как пауки черные вдовы поедают своих сородичей.

«Мы были очень воодушевлены тем, сколько миллисекундных пульсаров нам удалось обнаружить с помощью гамма-лучей. Эти высокоскоростные пульсары остаются одними из самых точных хранителей времени в природе», — отметил один из авторов исследования, астрофизик Мэтью Керр.

Миллисекундные пульсары можно использовать в качестве космических часов, отслеживая исходящие от них низкочастотные гравитационные волны. Открытие поможет лучше понять природу формирования галактик, а также позволит применять пульсары для космической навигации в отдаленном будущем.

Ранее астрономы зафиксировали мощный поток гамма-лучей, который обрушился на Землю из-за взрыва далекой звезды.

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