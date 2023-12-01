Ученые ищут способ пробиться через радиотуман Земли

Американские ученые из Университета штата Западная Виргиния (WVU) предложили метод борьбы с так называемым радиотуманом — усиливающейся бурей радиоволн в атмосфере Земли от сигналов мобильных телефонов, радиолокационных импульсов, потоков передачи данных и так далее. Эти помехи стали препятствием для работы радиотелескопов, изучающих далекий космос. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

План состоит из трех частей. Во-первых, астрономы намерены создать новые методы и алгоритмы, которые смогут обнаруживать, классифицировать и отфильтровывать радиосигналы. Затем данные программы испробуют на новых и модернизированных телескопах. Наконец, специалистам предстоит разработать новые показатели для измерения того, насколько хорошо обсерватории могут видеть сквозь радиошум.

Исследователи заявляют, что сделают любые алгоритмы, программное обеспечение и методы, возникшие в результате проекта, открыто доступными другим ученым для использования по своему усмотрению.

Радиоастрономам необходима любая дополнительная чувствительность телескопа, которой они могут добиться. Чтобы действительно ответить на некоторые из наиболее актуальных вопросов в этой области — например, что вызывает так называемые быстрые радиовсплески — экспертам нужно иметь возможность обнаруживать чрезвычайно слабые сигналы, исходящие из невероятно удаленных регионов, космоса, а также отфильтровывать любой шум.

Радиопомехи — не единственная антропогенная проблема, угрожающая сорвать исследования астрономов. Спутники на околоземной орбите создают как световые, так и радиоволны, которые искажают телескопические изображения космоса. Некоторые специалисты обеспокоены изменением климата, поскольку в горячей и влажной атмосфере телескопы работают менее точно.

Ранее ученые расшифровали таинственный сигнал из космоса, полученный в 2019 году.