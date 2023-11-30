Психологи выяснили, что хозяйки собак и кошек лучше ладят со своими семьями

Японские ученые из Университета Азабу в городе Сагамихара изучили, как владение домашними животными сказывается на социальном поведении людей. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Veterinary Science (FVS).

В опросе приняли участие 2845 студентов. Они предоставили свои демографические данные, включая состав семьи и информацию о наличии или отсутствии питомцев. Участники также прошли оценку культурного отчуждения для оценки того, насколько их личные ценности отвечают ценностям семей и окружения.

Результаты показали, что хозяева собак, как правило, имели более низкое общее доверие к окружающим по сравнению с людьми вообще без домашних животных. Однако те, у кого есть и собаки, и кошки, демонстрировали повышенный уровень участия в жизни своих семей и сообществ. При этом женщины с собаками и кошками уделяли больше времени семье, тогда как мужчины-владельцы обоих видов питомцев чаще вовлекались в дела собственного окружения.

Авторы исследования протестировали статистическую модель для изучения взаимосвязей между различными факторами работы. Среди других гипотез модель предполагает, что наличие собаки или кошки увеличивает вовлеченность в дела семьи, что, в свою очередь, может привести к улучшению общего благополучия.

«Это исследование показало, что женщины позднего подросткового возраста, у которых были собаки или кошки, активно участвовали в жизни своей семьи, что приводило к более высокому благосостоянию. Однако среди мужчин никаких существенных эффектов не наблюдалось», — заключили авторы научной работы.

Ранее ученые выяснили, что наличие домашних животных помогает замедлить ухудшение памяти у пожилых людей.