Врачи рассказали, как быстро восстановиться после употребления алкоголя

Британский консультирующий врач Хусейн Ахмад и диетолог Клиффорд Стефан рассказали Daily Mail, что при похмелье от употребления кофе и обезболивающих лучше воздержаться. Вместо этого стоит пить воду с лимоном и морской солью.

Доктор Хусейн Ахмад из британской клиники Click2Pharmacy рассказал, что переработка одного алкогольного напитка организмом занимает два-три часа. Большее количество потребует более значительных временных затрат. Это значит, что последствия сильного алкогольного опьянения будут сохраняться около двух дней. На выведение этилового спирта из кровотока уходит приблизительно 12 часов, а на восстановление — все остальное время. Доктор отметил, что употребление алкоголя вместе с пищей ослабляет интенсивность опьянения, но не снижает риск постинтоксикационного состояния.

Чтобы быстрее избавиться от похмелья, диетолог Клиффорд Стефан не рекомендует пить обезболивающие. Он объяснил, что прием таких препаратов создает дополнительную нагрузку на печень, которая до этого «работала на износ», чтобы расщепить этиловый спирт. Не стоит употреблять и кофе. Этот напиток может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и усугубить вызванное алкоголем обезвоживание организма. Вместо этого лучше выпить воды с добавлением лимонного сока и морской соли. Это способствует восстановлению электролитов — особых минералов, которые образую в организме отрицательные и положительные ионы, регулируя водно-солевой баланс.

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