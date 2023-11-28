Астрономы раскрыли секрет астероида, приносящего метеорный поток Геминиды

Группа финских астрономов из Хельсинского университета впервые изучила состав астероида Фаэтон, который ежегодно вызывает в небе над Землей звездопад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Астероид Фаэтон диаметром пять километров уже давно озадачивает ученых. Когда небесное тело сближается с Солнцем, у него возникает хвост, похожий на хвосты комет. Когда поверхностный слой космического объекта распадается, оторвавшиеся пыль и гравий продолжают двигаться по той же орбите и при встрече с Землей порождают метеорный поток Геминиды в середине декабря.

Финские исследователи изучили инфракрасный спектр Фэтона, ранее измеренный космическим телескопом «Спитцер», и сравнили его со спектрами других метеоритов.

Анализ показал, что спектр Фаэтона точно соответствует очень редкому типу метеоритов, известному как углеродистый хондрит CY. Сегодня астрономам известно лишь шесть подобных объектов.

Фаэтон содержит оливин, карбонаты, сульфиды железа и оксидные минералы. Карбонаты предполагают изменения содержания воды, тогда как оливин указывает на термическое разложение слоистых силикатов при экстремальных температурах.

Согласно исследованию, все минералы, идентифицированные на Фаэтоне, по-видимому, соответствуют минералам метеоритов типа CY. Исключение составили лишь оксиды портландит и брусит, которые в метеоритах не обнаружены. Однако эти минералы могут образовываться при нагревании карбонатов и их разрушении в присутствии водяного пара.

Ученые использовали экспериментальные данные других исследований в сочетании со своими тепловыми моделями и на их основе подсчитали, что при прохождении астероида ближе всего к Солнцу из минеральной структуры астероида выделяется газ, что может вызвать разрушение породы.

Кроме того, давление, создаваемое углекислым газом и водяным паром, достаточно велико, чтобы поднять мелкие частицы пыли с поверхности астероида.

«Выбросы натрия могут объяснить слабый хвост, который мы наблюдаем возле Солнца, а термическое разложение может объяснить, как пыль и гравий выбрасываются из Фаэтона», — отметили ведущий автор исследования Эрик МакЛеннан.

Ранее астрономы обнаружили в Солнечной системе астероид с элементами, которых нет в таблице Менделеева.