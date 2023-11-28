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В ГКПЧ рассказали, почему суды по лишению дееспособности часто проходят без ответчика

ГКПЧ: пожилых с квартирами могут лишить дееспособности по показаниям психиатра

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В России большое количество дел по лишению дееспособности проходят без ответчика. Часто их жертвами становятся пожилые люди, у которых в собственности имеется квартира, об этом «Газете.Ru» рассказала президент гражданской комиссии по правам человека (ГКПЧ) Татьяна Мальчикова.

«Привожу типичный пример. Обычно это касается пожилых людей, у которых в собственности имеется квартира. Допустим, это бабушка 60-70 лет, начинается какой-то конфликт с соседями. Он может быть совершенно необоснованный, допустим, она мусор оставила не в том месте. Вызывается скорая психиатрическая помощь, женщину забирают. Под разными предлогами: начиная с просто «давайте пройдем в машину, измерим давление» и заканчивая тем, что скручивают силой и отправляют в психиатрическую больницу. Естественно, что она не дает согласия на госпитализацию», – рассказала Мальчикова.

Потом назначается суд, который должен установить дееспособность бабушки, но она о нем не узнает. В больнице психиатры имеют право сразу начать давать пациентке психотропные препараты, затем они предоставляют в суд бумагу, что человек не может присутствовать на суде по медицинским показаниям: не осознает себя, не может отвечать за свои действия, не является адекватным.

«Потом бабушка остается в психиатрической больнице, ее начинают лечить. Видят, что она одинокая, никто не приходит. У нас были обращения, когда приходили соседи и говорили: «Помогите найти соседку, потому что ее нет долго». А оказывается, она в психушке, уже лишенная дееспособности, и затем ее переводят в психоневрологический интернат, где она остается до конца жизни. Ее квартира уходит либо ее родственникам, либо муниципалитету, если она не приватизированная, либо ПНИ, потому что во многих случаях опекунство передается ПНИ. Это десятки судеб, если не сотни», – заключила президент.

Подробнее о том, как в ГКПЧ борются с подобными делами, как любой человек в России может попасть в психиатрическую больницу и не вернуться, и о предложении Татьяны Москальковой информировать МВД о психиатрических диагнозах — в интервью «Газете.Ru».

Ранее в ГКПЧ рассказали о количестве незаконных дел по лишению россиян дееспособности.

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