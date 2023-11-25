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Энтомологи выяснили, как помочь полезным насекомым пережить зиму

TAMU: опавшие листья и отказ от пестицидов сохранят жизни ценным насекомым

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Depositphotos

Американские энтомологи из Техасского университета A&M (TAMU) разработали рекомендации для поддержки популяций полезных насекомых в зимние месяцы. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

По словам ученых, хотя многие насекомые вымирают с приходом холодов, некоторые из них впадают в спячку, тогда как другие сохраняют активность.

Специалисты рекомендуют владельцам домов и участков оставлять на своей земле немного сорняков и сажать многолетние растения, которые могут стать убежищем для яиц пчел и других опылителей. Другой совет касается опавшей листвы, подстилка из которой дает укрытие будущим бабочкам. Листья можно собрать на одном участке двора или клумбе.

Зима также остается временем, когда не стоит злоупотреблять с пестицидами, чтобы случайно не уничтожить полезных насекомых. Популяции вредителей и так снижаются в холодное время года, поэтому с ними можно справиться и без химикатов. Если пестициды все-таки необходимы, их нужно применять точечно.

«Имейте в виду, что в большинстве садов и дворов больше полезных насекомых, чем плохих насекомых. Защита полезных насекомых в холодные месяцы не только поможет вашему саду, но и поддержит сельское хозяйство в вашем районе, а это принесет пользу всем», — отметила автор исследования, доктор Соня Свигер.

Ранее ученые рассказали, как вымирание насекомых изменит планету.

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