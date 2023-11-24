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Ученые определили, где именно в мозге возникают неприяные навязчивые мысли

NatComms: зацикленность на душевных переживаниях связана с префронтальной корой

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Shutterstock

Южнокорейские ученые из университета Сонгюнгван в Сеуле выяснили, какие области мозга отвечают за склонность человека к руминации — постоянному возвращению к одним и тем же негативным мыслям, что может привести к депрессии и тревожности. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), специалисты определили конкретную область мозга, отвечающую за руминацию — дорсально-медиальную префронтальную кору (ДМПК).

Результаты показали, что ДМПК взаимодействует с другими зонами мозга, особенно с левой нижней лобной извилиной и правым височно-теменным соединением. Эти процессы оказались ключевыми для понимания феномена руминации, поскольку данные отделы мозга связаны с речью и оценкой человека различных социальных ситуаций.

Модель позволила успешно прогнозировать уровень депрессии у пациентов с диагнозом «большое депрессивное расстройство», что указывает на перекрестную связь активности мозга при руминации и клинической депрессии.

«Руминация — одна из наиболее важных моделей мышления, и это исследование показывает, что склонность к ней можно расшифровать по связям мозга, измеренным с помощью фМРТ. Мы надеемся, что в будущем нейровизуализацию можно будет использовать для мониторинга и управления психическим здоровьем», — отметил ведущий автор исследования Чун-Ван Ву.

Ранее ученые нашли связь между склонностью к депрессии и реакцией на критику среди женщин.

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