Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психологи выяснили, почему плохие новости нужно сообщать раньше хороших

JPSP: хранение позитивных секретов придает энергии положительным эмоциям

close
100%
Freepik.com

Американские психологи из Колумбийского университета в Нью-Йорке изучили воздействие на психику человека положительной и отрицательной информации, которую тот должен держать в тайне по каким-то причинам. Они пришли к выводу, что плохие новости лучше предавать огласке как можно раньше, тогда как хорошие можно оставлять в секрете и получать от этого эмоциональные преимущества. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

«Хотя негативные секреты встречаются гораздо чаще, чем позитивные, некоторые из самых радостных событий в жизни начинаются с тайн, включая предложения руки и сердца, беременность, неожиданные подарки и захватывающие известия. Позитивные секреты, которые люди предпочитают хранить, должны заставлять их чувствовать себя хорошо, а положительные эмоции считаются известным предиктором чувства прилива энергии», — отметил ведущий автор работы Майкл Слепиан.

По словам ученого, положительный эффект от хранения секретов о чем-то приятном или радостном обусловлен двумя причинами. Во-первых, сам факт некоего хорошего и важного для нас события повышает настроение. Во-вторых, причина хранить положительные секреты обычно остается личной и относится к так называемому внутреннему локусу контроля — то есть подчиняющейся нашей воле способности контролировать события.

В то же время хранение негативно окрашенных тайн, как правило, обусловлено внешней мотивацией и факторами, на которые мы часто не можем повлиять. Эти секреты часто ассоциируются со стыдом и другими темными эмоциями. Психологи пришли к выводу, что сокрытие подобной информации постепенно истощает психику человека.

В связи с этим ученые рекомендуют каждый раз, когда вам предлагают выбор узнать сначала хорошие или плохие новости, выбирать плохие — таким образом вы поможете собеседнику освободиться от эмоционального давления и усилить положительный эффект от сообщения хороших новостей.

Ранее психологи назвали хорошую стратегию расставания при неудавшихся романтических отношениях.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий