Психологи выяснили, почему плохие новости нужно сообщать раньше хороших

Американские психологи из Колумбийского университета в Нью-Йорке изучили воздействие на психику человека положительной и отрицательной информации, которую тот должен держать в тайне по каким-то причинам. Они пришли к выводу, что плохие новости лучше предавать огласке как можно раньше, тогда как хорошие можно оставлять в секрете и получать от этого эмоциональные преимущества. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

«Хотя негативные секреты встречаются гораздо чаще, чем позитивные, некоторые из самых радостных событий в жизни начинаются с тайн, включая предложения руки и сердца, беременность, неожиданные подарки и захватывающие известия. Позитивные секреты, которые люди предпочитают хранить, должны заставлять их чувствовать себя хорошо, а положительные эмоции считаются известным предиктором чувства прилива энергии», — отметил ведущий автор работы Майкл Слепиан.

По словам ученого, положительный эффект от хранения секретов о чем-то приятном или радостном обусловлен двумя причинами. Во-первых, сам факт некоего хорошего и важного для нас события повышает настроение. Во-вторых, причина хранить положительные секреты обычно остается личной и относится к так называемому внутреннему локусу контроля — то есть подчиняющейся нашей воле способности контролировать события.

В то же время хранение негативно окрашенных тайн, как правило, обусловлено внешней мотивацией и факторами, на которые мы часто не можем повлиять. Эти секреты часто ассоциируются со стыдом и другими темными эмоциями. Психологи пришли к выводу, что сокрытие подобной информации постепенно истощает психику человека.

В связи с этим ученые рекомендуют каждый раз, когда вам предлагают выбор узнать сначала хорошие или плохие новости, выбирать плохие — таким образом вы поможете собеседнику освободиться от эмоционального давления и усилить положительный эффект от сообщения хороших новостей.

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