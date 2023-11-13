Найдены способы повышения скорости реакции человеческого мозга

Российские ученые обнаружили, что магнитная стимуляция некоторых участков человеческого мозга приводит к существенному увеличению скорости его реакции. Соответствующая статья размещена на платформе открытой науки Sensors.

По словам ученых, к такому эффекту приводит стимулирование участков мозга, отвечающих за двигательное воображение, которое позволяет человеку строить движущиеся модели в пространстве, в частности, вспоминать и мысленно отрабатывать сложные движения в спорте, при игре на музыкальных инструментах или в танцах.

Для проверки гипотезы о связи между стимулированием соответствующих зон и скоростью реакции была использована транскраниальная магнитная стимуляция. Ее также применяют для лечения депрессивных расстройств, СДВГ и эпилепсии.

«Потенциально такой подход применим для компенсации замедления реакции в пожилом возрасте, при создании новых методов реабилитации двигательных нарушений и при разработке новых методик тренировки спортсменов», — заявила одна из участниц проекта, профессор кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Сусанна Гордлеева.

До этого нейробиологи из США выяснили, что реакция мозга на усталость не зависит от пола, но существенно зависит от возраста.

Ранее ученые выяснили, что мозг отличает настоящих друзей от фальшивых.